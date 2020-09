Chine : l’activité manufacturière au plus haut depuis neuf ans, signe du redémarrage de l’activité

L’activité manufacturière en Chine s’est inscrite en août pour le deuxième mois d’affilée à son plus haut niveau depuis plus de neuf ans, signe du redémarrage de l’activité dans le pays, selon un indice indépendant publié mardi.

L’indice des directeurs d’achats (PMI) pour le secteur manufacturier, calculé par le cabinet IHS Markit pour le groupe de médias Caixin, s’est établi à 53,1 points le mois dernier, contre 52,8 en juillet. Il s’agit d’une performance bien meilleure que la prévision moyenne des analystes sondés par l’agence Bloomberg, qui tablaient sur 52,5.

Un niveau supérieur à 50 témoigne d’une expansion de l’activité manufacturière et, en deçà, il traduit une contraction. L’indice s’était effondré en février à 40,3 avec la paralysie du pays provoquée par le Covid-19.

Solide amélioration générale

L’enquête Caixin-Markit fait état d’une "solide amélioration générale" dans le secteur manufacturier en août, avec un niveau de production et de nouvelles commandes au plus haut depuis janvier 2011. Et pour la première fois depuis le début de l’année, le sous-indice des exportations était en territoire positif le mois dernier à la faveur d’une levée progressive des mesures de confinement à l’étranger.

Conséquence : la situation de l’emploi dans le secteur manufacturier s’est améliorée même si elle reste encore fragile avec un sous-indice toujours inférieur à 50.

"Si certaines entreprises restent prudentes et ont continué à licencier pour réduire les coûts, d’autres ont procédé à des embauches pour répondre aux besoins de production", relève Caixin.

Lundi, l’indice PMI officiel publié par le gouvernement chinois avait signalé un léger tassement de l’activité manufacturière en août à 51 points, contre 51,1 en juillet.

L’enquête Caixin-Markit sonde principalement les PME, et est donc réputée dresser un tableau plus fidèle de la conjoncture que le chiffre gouvernemental, qui reflète davantage la situation des grands groupes étatiques.