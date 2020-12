Chèques consommation : vers les 100 millions d'euros injectés dans l'économie belge ?

36 millions d’euros injectés sous forme de chèques consommation dans l’économie belge. Voilà pour les premiers chiffres de VIA, l’association des émetteurs de chèques en Belgique, depuis l’annonce de la mesure en juin dernier. VIA estime qu’avec une accélération attendue en fin d’année, et avec le budget libéré pour des chèques au personnel soignant, ce seront au total 100 millions qui seront "injectés" dans l’économie belge.

Ces chèques de maximum 300 euros par salarié sont totalement défiscalisés et destinés à être utilisés jusqu’à fin 2021 avec un usage ciblé : Horeca, établissements culturels, associations sportives reconnues et petits commerces – jusqu’à 10 employés maximum. Reste cette question : les chèques consommation sont-ils une mesure efficace de relance de la consommation ?

Pas un flop

A première vue, les chiffres des chèques consommation n’ont pas de quoi impressionner : 36 millions d’euros, 135.000 salariés bénéficiaires, et un réseau de 15.000 commerces acceptant ces chèques.

A titre de comparaison, les écochèques représentaient, en 2019, 256 millions d’euros, pour 1,7 million de salariés. Pour les chèques repas, on parle même d’un volume de 2,6 milliards d’euros l’année dernière et plus de 2 millions de travailleurs qui en bénéficient – presque un travailleur belge sur deux.

Comparer aux autres chèques ?

Mais voilà, comparaison n’est pas tout à fait raison. L’écochèque a dix ans, le chèque repas plus de 50 ans. Arriver à constituer un réseau de 15.000 entreprises, et toucher 135.000 travailleurs en quatre mois à peine, c’est loin d’être flop. VIA, l’association des émetteurs de chèques en Belgique, se félicite en tout cas de ces millions d’euros "injectés dans l’économie locale belge vers les secteurs les plus touchés par la crise", en quatre mois d’existence – depuis l’arrêté royal du 7 juillet dernier.

"Nous pouvons parler de succès", affirme Olivier Bouquet, président de VIA et CEO d’Edenred Belgique, " vis-à-vis de cette double vocation d’à la fois augmenter le pouvoir d’achat de la population active et injecter de l’argent dans les commerces locaux ". D’autant que selon l’association, de nombreuses commandes sont encore en cours et que " l’impact de cette solution de crise est appelé à se renforcer grandement au cours des prochaines semaines ".

Accélération en fin d'année

D’une part, une accélération est attendue dans les semaines qui viennent, parce que "de nombreuses entreprises devraient encore passer leur commande de chèques avant la date limite de la fin d’année, en ayant une très bonne vue sur leurs résultats d’entreprise quasiment définitifs. Ensuite, il y aura aussi la distribution de chèques au personnel soignant suite à la décision du gouvernement de libérer un budget de 50 millions d’euros".

100 millions ?

Au total, VIA estime que la mesure représentera un volume de 100 millions d’euros. Outre l’enveloppe spécifique au personnel actif dans les soins de santé, il n’est pas à exclure que de nombreuses entreprises commanderont des chèques consommation en fin d’année pour compenser une prime de fin d’année réduite suite à des périodes de chômage Covid pour leurs employés.

Une mesure inefficace

Certes, ces chèques ne peuvent pas être épargnés. Ils impliquent "une obligation d’utilisation, ils sont injectés avec certitude dans l’économie et plus spécifiquement dans les secteurs les plus fragilisés", nous dit Olivier Bouquet. Mais constituent-ils pour autant une mesure efficace ?

Cette mesure est sans doute l’exemple même de ce qu’il ne faut pas faire en termes de relance de la consommation. D’abord parce que ces chèques consommation ne vont pas bénéficier aux personnes les plus touchées par cette crise. Pour faire court : les jeunes et les indépendants. Qui a reçu ou va recevoir un chèque consommation ? Les salariés d’entreprises qui ne sont pas à l’agonie ou sur le point de faire faillite. Certainement pas les travailleurs qui ont perdu leur emploi.

Effet de substitution

Et outre son côté anti-redistributif, cette mesure coût cher pour un faible résultat. Démonstration avec Etienne De Callatay, économiste en chef chez Orcadia Asset Management : "Imaginez que mon employeur me donne un chèque de 300 euros. Je suis content et l’on va penser que je vais dépenser 300 euros en plus dans les commerces concernés. Sauf que ce n’est pas le bon raisonnement. Parce que j’aurais de toute manière vraisemblablement dépensé dans ces commerces. Peut-être pas 300, c’est vrai".

"Disons que j’aurais dépensé spontanément 200 euros. Cela veut dire que je dépenserai en réalité 100 euros en plus. Mais pour arriver à ce résultat, l’Etat doit lui exonérer de charges ce chèque de 300 euros et donc renoncer à environ 150 de perception fiscale. Et les commerces concernés, combien ça leur rapporte ? Sur cette recette de 100 euros supplémentaires, si la marge bénéficiaire est de 50%, la retombée économique du chèque consommation est de 50 euros. C’est une mesure inefficace au possible ".

Non perçus fiscaux

Selon cette estimation donc, l’Etat dépense 150 pour que cela rapporte 50 aux commerçants concernés. Ce n’est bien sûr qu’une estimation à la grosse louche, mais qui démontre bien les limites de la portée ces chèques consommation. Ni un flop, donc – leur mise en œuvre peut être considérée comme un succès – ni une mesure efficace.