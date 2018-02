Check Point: l'UE est-elle "injuste" envers les Etats-Unis dans ses échanges commerciaux ?

Il n'y précise pas quels pays… Mais durant d’une interview à la chaîne anglaise itv peu après, il pointe clairement du doigt l’Union européenne, arguant qu’il est très difficile d’y exporter ses produits, à cause des taxations, selon lui, et que donc l'UE est "très injuste" envers les États-Unis. Les chiffres vont-ils en faveur de l'affirmation du président américain, ou s'est-il quelque peu emporté ?

Des partenaires commerciaux indispensables

Prenons un peu de hauteur et analysons le commerce au niveau mondial. Les trois grandes puissances économiques sont la Chine, les États-Unis et l’Union européenne : à eux seuls, ils représentent près de 45% des échanges commerciaux internationaux, ces dernières années.

Les États-Unis sont donc un partenaire commercial important pour l’Union européenne, et vice-versa : en 2016, les États-Unis étaient le premier partenaire commercial de l’UE, cette dernière se plaçant en quatrième position du côté américain, derrière le Canada et le Mexique.

Mais un certain déséquilibre pourrait être reproché à l’Europe, compte tenu de la balance commerciale entre les deux parties : les États-Unis sont en déficit (122 milliards d’euros en 2016), c’est-à-dire qu’ils importent plus vers l’Union européenne que l’inverse. Toujours en 2016, l’UE a exporté 60% de plus que les États-Unis.