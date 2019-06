Charleroi numéro un au classement mondial des aéroports pour la ponctualité, Zaventem très mal classé

L'aéroport de Charleroi (BSCA) a signé une belle progression dans un classement des meilleurs aéroports, réalisé par la société Airhelp, qui se présente comme le leader mondial de l'indemnisation aérienne. Il figure désormais en 14e position alors qu'il était 95e l'an dernier. Il est même le 4ème au niveau européen!

Par contre, la position de Zaventem (Brussels Airport) se dégrade encore, l'aéroport bruxellois passant de la 102e à la 115e place mondiale... sur 132 aéroports classés!

Charleroi a reçu une cote de 8,12/10, se distinguant notamment en termes de ponctualité (8,6/10), une matière pesant pour 60% de la cote finale. C'est là où il fait la différence avec Bruxelles d'ailleurs (6,2), les cotes attribuées pour la qualité du service et l'offre de restaurants et de boutiques étant même légèrement plus élevées à Zaventem. Il obtient même la meilleure cote sur les 132 aéroports classés pour cette matière !