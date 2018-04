Charleroi et ses alentours sont en pleine croissance économique

Le développement économique de l'aéroport de Charleroi est sans doute un des succès wallons les plus spectaculaires de ces 30 dernières années.

Rappelez-vous, en 1997, une petite compagnie aérienne à bas coûts arrive à Charleroi, elle s'appelle Ryanair et elle propose une liaison entre Charleroi et Dublin. Cette année-là, 200 000 passagers sont enregistrés à l'aéroport de Charleroi. 30 ans plus tard, l'année passée, donc, il y aura près de 7 700 000 passagers ; on est loin, très loin du petit terminal passager qui se trouvait à l'époque de l'autre côté de la piste.

La biotechnologie, "un axe très porteur"

Au-delà du succès de l'aéroport, Anne Prignon, la directrice de Sambrinvest constate que les PME sont plus matures, plus solides financièrement qu'à la sortie de la crise, aux environs de 2009-2010, mais bien sûr, ce dynamisme est tiré par quelques secteurs clefs : "On peut dire que dans la région de Charleroi, il y a un axe qui a été un axe très porteur, et qui est très fort encore aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne la biotechnologie, puisque depuis une petite vingtaine d'années maintenant, le pôle de Gosselies s'est développé en matière de biotechnologie, et a rapporté, d'ailleurs, à toute une série d'activités, pour l'ensemble des entreprises. Parce que, qui dit implantation d'entreprise dans un domaine spécifique, signifie aussi la naissance de toute une série de petites PME qui sont au service de ces entreprises-là".

Les biotechnologies, mais aussi des secteurs industriels plus matures. L'aéronautique avec ,par exemple, la Sonaca ; le transport avec Alstom ; ou encore le spatial avec Thales Alenia Space. Mais évidemment, la région de Charleroi a vécu un véritable traumatisme avec la décision de Caterpillar de fermer son site de Gosselies.

Un projet numérique au cœur même de Charleroi

Parallèlement, Sambrevest s'intéresse de près au secteur numérique depuis deux ans, comme l'explique Anne Prignon : "Suite à la mise en place du plan numérique par la Région wallonne, on a voulu être très dynamique dans ce domaine-là ; et, on a mené deux actions en parallèle. La première, c'est la constitution d'un accélérateur de start-up numérique, pour l'ensemble du Hainaut avec nos invest-partenaires ; et deuxièmement, c'est d'ouvrir un espace digital pour les start-ups numériques, avec l'objectif aussi de mettre ces start-ups en relation avec des corporates. Quand on parle de corporates, évidemment, on pense plutôt à la Sonaca, à Thales, à Alstom, qui sont des partenaires de l'accélérateur, mais ça peut aussi être des PME qui sont de taille moins importante, mais qui rencontrent des problèmes de digitalisation, et qui peuvent travailler utilement avec des start-ups qui ont des idées, des projets".

La rénovation de la ville basse de Charleroi, sa nouvelle urbanisation, permettent d'accueillir ce nouvel espace digital qui doit être inauguré dans les tous prochains jours.