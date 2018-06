Charleroi: bilan un an après le lancement du plan de relance économique "Catch"

Comment relancer l’économie à Charleroi après le départ de Caterpillar ? Une question au cœur du plan Catch, un plan stratégique essentiel pour la ville, lancé il y a un an.

Jean-Pierre Hansen, l’ancien patron d’Electrabel qui préside le plan Catch considère "qu'il y a quelque chose qui bouge à Charleroi dans le premier pôle qu’on a choisi, c’est-à-dire la biotechnologie."

"C’est the place to be, c’est Charleroi new cool"

Il précise: "Regardez le biopark de Charleroi, qui est en soi d’ailleurs une réussite extraordinaire, il occupe aujourd’hui 1700 personnes, très qualifiées pour la plupart. L’idée avec l’extension du parc qui est prévue avec un investissement de 35 millions, c’est que dans cinq ans il y en ait deux fois plus. Autre chose, pour parler d’actualité, les transports et la logistique, vous avez vu que l’aéroport va augmenter la longueur de sa piste et va changer de business model pour passer de low cost à moyen et long courrier."

"Et pour citer un autre exemple, dans le quatrième pôle qu’on a choisi, c’est là qu’il frémit, à mon avis, quelque chose de très intéressant à Charleroi. C’est the place to be, c’est Charleroi new cool, c’est là que se multiplient les start-up, notamment dans les industries médiatiques et les industries numériques, où un effort très important est fait."

"Ne pas se baser sur la croissance exogène"

Plusieurs grands noms asiatiques ont annoncé leur venue sur le sol wallon, c'est le cas de Thunder Power, concurrent de Tesla dans la construction automobile au niveau des voitures électriques, ou d'Alibaba à Liège. Une bonne nouvelle selon lui.

"Ceci dit, je ne suis pas certain qu’il faille baser la croissance dont nous parlons et que nous étudions sur des arrivées de grands noms, qu’ils soient asiatiques ou autres, sur ce qu’on appelle une croissance exogène. Il est plutôt plus intéressant pour nous de combiner ça avec une croissance vraiment endogène, c’est-à-dire en se basant sur nos propres forces. Et là, les start-up et les PME numériques que vous voyez le long du quai Rimbaud, c’est de la croissance endogène."

La Région wallonne compte aujourd’hui près de 200.000 demandeurs d’emploi inoccupés. La qualification et la formation de ces personnes, sont un des vrais défis importants.

Mais l’ancien patron d’Electrabel ajoute: "Ceci dit, rappelons-nous qu’elle ne protège pas de tout. Les agents de Caterpillar notamment étaient des gens, pour la plupart — en tout cas pour beaucoup — qui étaient de très bons techniciens et qui ont d’ailleurs eu moins de problèmes qu’on imaginait pour beaucoup à se reconvertir. Mais c’est vrai que la formation est essentielle tout simplement parce que l’économie de demain n’est pas celle d’aujourd’hui et encore moins celle d’hier, on le sait tous."