Changer son épargne-pension de banque? "Tarifs abusifs" pour Test-Achat

Vous placez un petit peu d’argent tous les ans dans un fonds de pension de votre banque pour préparer votre retraite. Un jour vous décidez de changer de banque parce que la concurrence vous offre de meilleurs rendements ou parce que vous souhaitez centraliser vos finances à la même enseigne. L’opération peut vous coûter 60€, 75€, jusqu’à 150€ dans certaines banques. Même chose si vous avez quelques actions ou obligations sur ce que l’on appelle un compte-titres. Vous voulez transférer ces actions dans une autre banque, ça peut vous coûter de 40 à 150€. « C’est abusif » dénonce l’association de consommateurs Test-Achat.

« Des tarifs largement supérieurs au coût réel »

Test-Achat met 12 banques belges en demeure: « Nous leur demandons de revoir ces frais de transfert et de les ramener au maximum à 25€ détaille la porte-parole Julie Frère. Les tarifs pratiqués aujourd’hui sont totalement disproportionnés. D’abord parce que ça ne correspond pas du tout à ce que ça coûte réellement aux banques. Nous avons calculé, un tel transfert leur coûte maximum 25€. Et puis, ça pose réellement question en ce qui concerne les fonds d’épargne pension. Ils sont largement subsidiés par l’Etat, les banques bénéficient de ce régime fiscal préférentiel puisqu’il attire chez elles beaucoup de clients. Malgré cela, elles pénalisent le consommateur en imposant ces frais de transfert ».

Dans le courrier envoyé aux 12 banques, Test-Achat dénonce une pénalité déguisée pour le consommateur qui met fin à son contrat dans cette banque. Copie de ces courriers a été envoyée au Ministre des Finances.

Un coût impossible à généraliser

Du côté des banques, on réfute les chiffes de Test-Achat. Transférer des actions connues d’une entreprise belge fort présente dans les portefeuilles, ne pose pas de difficulté. « Mais une situation n’est pas une autre nuance Rodolphe de Pierrepont, porte-parole de la Fédération belge du secteur financier. Quand on a des fonds étrangers, il faut se référer au système du pays concerné, il faut se renseigner sur les règles locales et donc dans les banques, il y a manuellement des gens qui doivent transférer les actions d’une institution à une autre. Ça prend du temps, c’est plus de travail et donc plus de frais. Il est normal que la banque le facture à son client ».

Ce travail devrait un jour être automatisé, « on y travaille » assure Febelfin. En attendant, les frais appliqués pour les transferts des comptes-titres et des épargnes-pension relèvent de la politique commerciale de chaque banque.