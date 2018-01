Changer de banque sera plus simple à partir du 1er février

À partir de ce 1er février 2018, les Belges pourront changer plus facilement d'institution bancaire. Ils ne devront plus communiquer eux-mêmes leur nouveau numéro de compte à leurs créanciers dans le cadre de domiciliation. Leur nouvelle banque s’en chargera pour eux, via un nouveau service central.

Les créanciers et les payeurs ne recevront plus de notification de changement de banque directement de leurs clients ou des bénéficiaires des paiements, mais via le service Bankswitching.

Pour les entreprises ayant beaucoup de domiciliations et de paiements récurrents, il sera essentiel de se préparer à temps : la transition vers le nouveau système pourra ainsi se dérouler sans problème.

L'année dernière, près de 38 000 personnes ont changé de banque en Belgique, un chiffre qui en diminution depuis quelques années.

Pour plus d'informations, consultez le www.bankswitching.be.