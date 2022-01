CES 2022 : les start-ups belges répondent présentes à Las Vegas

Après deux éditions virtuelles et malgré la flambée du nombre de cas de Covid-19, les organisateurs du CES se sont refusés à annuler le grand retour du salon en présentiel. L’édition précédente 100% digitale n’avait pas convaincu et Gary Shapiro, patron et fondateur du CES préfère les "vraies rencontres". Un accès digitalisé est cependant maintenu pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer, ce sera donc une édition hybride.

Le CES, c’est l’occasion rêvée pour les entreprises belges de dévoiler au monde leurs dernières innovations. Véhicules autonomes, 5G, maison intelligente, blockchain et environnement sont les grands thèmes de cette année.

Comme chaque année, depuis 2018, L’AWEX (l’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers) emporte avec elles plusieurs sociétés belges. Cette année, une petite vingtaine de start-ups et PME sont présentes pour porter les couleurs de la Belgique au Nevada.

"C’est un passage obligatoire pour les gens qui essaient de lancer sur le marché international, c’est un enjeu énorme ".

Les start-ups et PME wallonnes ont eu le droit à un moment privilégié lors de l’ouverture officielle de l’événement. C’est Gary Shapiro en personne qui a inauguré les deux stands de l’agence. Il a découpé le ruban symbolique en portant un masque buccal aux couleurs de la Belgique. Il a ensuite pris le temps, pendant 30 minutes, de découvrir les solutions et inventions développées dans le pays.

Les projecteurs sont braqués sur ces petites entreprises. Laurent Renard est CEO de Phoenix AI, une entreprise basée à Peruwelz et à l’origine de la création d’un logiciel qui offre un focus sur les éléments intéressants tout en permettant aux caméras de surveillance de passer d’une surveillance 24/24h à des alertes. "Le CES est une vitrine incroyable, se réjouit-il. C’est un passage obligatoire pour les gens qui essaient de se lancer sur le marché international, c’est un enjeu énorme."

"Dans ma société précédente, on faisait 45% du chiffre d’affaires avec les Etats-Unis, affirme M. Renard. C’est un marché qui va très vite, en quelques mois les ventes peuvent littéralement exploser."

Le marché nord-américain est très convoité dans le domaine de la technologie, notamment pour ses milliers d’acheteurs potentiels. Nicolas Dembour est responsable des opérations et du développement commercial pour la start-up liégeoise Levita. Il vise lui aussi le marché américain. A l’origine spécialisé dans le luxe, il souhaite étendre sa clientèle au domaine de la tech. L’entreprise, créée par deux magiciens, propose des vitrines qui permettent de mettre des objets en lévitation à des fins marketing.

Vincent Agie, lui, participe à son tout premier CES et tente plutôt de trouver des investisseurs et des partenaires potentiels. Il est l’inventeur du Bimprinter, un robot qui permet d’imprimer un plan d’architecte sur une dalle de béton. Un outil révolutionnaire et unique au monde, 100% made in Belgium. "On a déjà rendez-vous avec Bouygues, ça part très très vite. On s’attendait à avoir un succès mais on ne pensait pas autant."