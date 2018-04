Certains magasins Brico, principalement en Région bruxelloise, fermés ce samedi

Certains magasins de la chaîne Brico sont fermés ce samedi. Cette action, menée en front commun, vise à protester contre la fermeture annoncée du Brico de Molenbeek.

Tous les magasins Brico de la Région bruxelloise sont fermés. Mais le mouvement touche aussi des magasins situés en Flandre et en Wallonie (à Bierges, notamment), explique Fabienne Meulemans, permanente SETCA pour Bruxelles, interrogée par la RTBF: "L'année passée, nous avons négocié une réorganisation des magasins, qui donnait des garanties d'emploi, de non-fermeture et de non-franchise des magasins jusqu'en juin 2020. Mais la semaine passée nous avons appris que le Brico de Molenbeek fermerait le 24 décembre prochain. Pour nous c'est une déclaration de guerre par rapport à ce que nous avons négocié". La direction invoque la fin du bail comme raison de la fermeture du magasin de Molenbeek : "Le loyer demandé par le propriétaire (une augmentation de 74.000 euros par an, soit 200 euros par jour) est trop élevé pour eux. Pour nous l'entreprise peut tout à fait absorber cette augmentation de loyer. De plus elle laisse le Brico à la concurrence, à savoir Hubo. Nous demandons des garanties par rapport aux autres magasins. Selon la direction, les 17 travailleurs du Brico de Molenbeek devraient être reclassés" poursuit la syndicaliste.

Normalement les magasins ne devraient être fermés que ce samedi. Une conciliation avec la direction est programmée mercredi prochain. D'autres actions le week-end prochain ne sont pas exclues.