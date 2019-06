Céline Dion fait ses adieux à Las Vegas, mais prépare une tournée mondiale et un nouvel album

Céline Dion, la célèbre chanteuse québécoise, a donné son dernier concert à Las Vegas, aux États-Unis, samedi soir. Elle était en résidence là-bas depuis 16 ans. Après plus de 1100 spectacles, 4,5 millions de spectateurs, 875 millions de dollars de recettes, elle a livré ses adieux à Vegas avec ses plus grands succès en anglais et une seule chanson en français.

Cette résidence à Las Vegas est un énorme succès mondial pour Céline Dion. Et c’est d’ailleurs aussi un formidable succès commercial pour la chanteuse canadienne, qualifiée d’artiste la plus lucrative de Las Vegas, devant Elton John et son spectacle "The Red Piano". Pour Las Vegas, c’était jackpot, selon Johanne Brunet, professeur de marketing à HEC Montréal, interrogée par nos collègues de Radio-Canada.

"Imaginez-vous l’impact sur les hôtels, l’impact sur les restaurants, sur les souvenirs que les gens achètent, sur le transport, sur l’aéroport, sur les vols, etc. L’impact a été énorme. Céline Dion a été un véhicule économique très important."

Céline Dion, une marque

Ce dernier concert ne signe pas pour autant la fin de la carrière de la chanteuse, au contraire même, il vient de donner une nouvelle impulsion à sa carrière. Elle prépare effectivement une tournée mondiale qui doit débuter en septembre et un nouveau disque dont la sortie est prévue en novembre. Pas de hasard évidemment, le marketing de la star est réglé comme du papier à musique. Elle a même dévoilé samedi à Las Vegas une des chansons de ce nouvel album, "Flying On My Own".

L’année passée, le magazine américain Forbes chiffrait la fortune de Céline Dion à 430 millions de dollars. Elle ne se contente effectivement pas de vendre des disques par dizaines de millions ni des tickets d’entrée aux concerts, elle a aussi d’autres sources de revenus.

Il y a quelques mois, elle est devenue l’égérie d’une grande marque française de cosmétiques. Elle a également lancé une marque de maroquinerie qui porte son nom, une série de parfums à son nom, une ligne de vêtements pour enfants et bébés.

Céline Dion n’est pas seulement une chanteuse, Céline Dion est une marque.