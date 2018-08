Ce patron de supermarché voulait interdire de prendre ses congés pendant les vacances d'été

Et pour ce faire, Jean-Pierre Le Berrigo leur a envoyté une lettre, postée sur les réseaux sociaux par un des dits employés, où il explique organiser un référendum "non anonyme" "car je considère que nous devons tous assumer nos décisions".

"C’est au moment où l’on a le plus besoin de vous que vous vous absentez pour laisser vos univers à des saisonniers qui n’ont aucune connaissance de notre métier et aussi, souvent pas forcément l’envie que vous avez de faire bien."

"Vous êtes tous de très bons professionnels dans vos domaines respectifs, et pour nos deux mois les plus forts vous prenez tous ou presque des congés" écrit-il.

Malheureusement pour lui, ses salariés ne l’ont pas suivi, révèle le Parisien. "J’ai perdu je pense", y reconnaît Jean-Pierre Le Berrigo qui a déjà reçu "pas mal" de réponses..

Ce samedi, le direction du groupe a de toute façon décidé d'annuler ce référendum.

Un porte-parole d'Intermarché a ainsi expliqué pourquoi l'entreprise avait décidé d'intervenir. "Les points de vente locaux sont des entreprises indépendantes et il ne nous appartient pas de fixer leur politique de ressources humaines. Mais dans ce cas précis, ce référendum ne respecte pas la réglementation du secteur. Il est donc nul et non avenu et les résultats ne seront pas pris en compte", a-t-il déclaré dans les colonnes du Parisien.