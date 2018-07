Caterpillar optimiste pour 2018 malgré les taxes douanières

Caterpillar a relevé lundi sa prévision annuelle, expliquant qu'une hausse des prix de ses engins de chantier et de construction allait neutraliser l'envol des cours de l'acier conséquence de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et ses partenaires commerciaux.

Le groupe américain prévoit de dégager un bénéfice par action ajusté de coûts de restructuration, référence des marchés américains, compris entre 11 et 12 dollars contre de 10,25 à 11,25 dollars auparavant. Les marchés anticipent, eux, seulement 10,87 dollars.

Cet optimisme repose sur une croissance continue de l'économie mondiale, qui se matérialise par un carnet de commandes solide, évalué à 17,7 milliards de dollars à fin juin, soit 2,9 milliards de plus comparé à la même période un an plus tôt.