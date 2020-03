Cash interdit, un client par 10 mètres carrés: dès ce mercredi, de nouvelles mesures en vigueur dans les magasins

Même si les magasins vendant des produits autres que ceux qui concernent l'alimentation et la santé peuvent (pour l'instant) encore rester ouverts en semaines, depuis lundi, la liste des chaînes de magasins qui annoncent la fermeture de leurs points de vente physiques s'allonge d'heure en heure.

Après les annonces de fermeture de Decathlon, JBC, Exki, Promod, Fnac ou encore les magasins de chaussures Torfs et Luxus, les parfumeries Ici Paris XL et Planet Parfum, c'est au tour de MediaMarkt, Extra, Krëfel, Dreamland et Dreambaby.

La raison avancée est toujours la même : préserver la santé des clients et du personnel. Ces chaînes renvoient à leurs boutiques en ligne lorsqu'elles en ont.

Il faut rappeler que le mot d'ordre du Conseil National de Sécurité est de limiter les déplacements et de garder ses distances. Les galeries commerciales sont quasi désertes. Les rares enseignes qui n'ont pas fermé établissent des règles strictes de circulation pour la clientèle: certaines heures sont réservées aux personnes plus âgées, on fixe une capacité maximum ou un sens de circulation à l'intérieur des locaux.

Un client par 10 mètres carrés de surface de magasin

La fédération des commerces et des services en Belgique Comeos a annoncé de nouvelles mesures, en concertation avec le virologue Marc Van Ranst, qui entreront en vigueur à partir de ce mercredi midi afin de garantir la sécurité des clients et du personnel. Un client par 10 mètres carrés de surface de magasin sera notamment d'application.

La limite du nombre de clients à l'intérieur des magasins risque de créer des files à l'extérieur. "Notre appel à l'ensemble des clients est donc de limiter leurs achats afin de ne pas rester trop longtemps à l'intérieur et de bien respecter la distance d'un mètre entre chaque personne", a demandé le patron de Comeos, Dominique Michel.

Les entreprises auront par ailleurs davantage recours à des gants spéciaux pour le personnel des caisses dans la mesure des stocks disponibles. "Du gel hydroalcoolique et d'autres produits d'hygiène seront par ailleurs mis à disposition", a souligné Dominique Michel.

Comeos appelle par ailleurs les consommateurs à payer électroniquement pour éviter tout contact physique et les encourage à faire leurs courses seuls et plus en famille afin de limiter les files au maximum.

La fédération des commerces souhaite en outre faire respecter la mesure d'un mètre de distance entre chaque personne tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des magasins. A cet égard, chaque entreprise aura la possibilité de choisir la manière d'appliquer ces nouvelles normes (placement de lignes rouges à ne pas dépasser, renforcement du personnel de sécurité, ouverture/fermeture des portes d'accès...).

Comeos a tenu à rassurer sur le fait que les magasins de grande distribution restaient ouverts et ne rencontraient aucun problème d'approvisionnement.