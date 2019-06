Carte bancaire et paiement sans contact : les bons réflexes en cas de vol ou de perte

Entre le mois de mai 2018 et mai 2019, le nombre de paiement sans contact a progressé de 284% en Belgique. Depuis le début de l’année, la société Worldline a recensé un total de 36 millions de paiements. Dans l’absolu, ce volume reste encore limité puisque, depuis le 1er janvier, Worldline a enregistré plus d’1 milliard de paiements électroniques en Belgique. Mais la croissance du paiement sans contact n’en reste pas moins fulgurante alors qu’à ce stade, environ la moitié des Belges disposent de la fonction paiement sans contact sur leur carte de débit, les cartes Bancontact. A ce stade, car les nouvelles cartes de débit fournies par les banques à leurs clients sont automatiquement équipées de la fonction "paiement sans contact".

La facilité d’utilisation est sans doute un des éléments qui expliquent la progression du paiement sans contact. Le principe est simple, il suffit de coller sa carte de banque contre un terminal de paiement et l’addition est réglée instantanément. Il n’est plus nécessaire d’introduire le code secret, le fameux code PIN, pour valider la transaction.

Quels risques en cas de vol ?

Comme il n’est pas nécessaire d’introduire un code secret pour faire un paiement sans contact, le risque est élevé qu’un voleur s’en serve pour payer un achat quelconque aux frais du propriétaire de la carte. D’où l’importance d’avoir le bon réflexe : signaler immédiatement la perte ou le vol de votre carte bancaire. "Dès que le client a signalé le vol ou la perte de sa carte, explique Marc Christophe, expert en moyens de paiement chez Worldline, sa carte sera entièrement bloquée. Cela veut dire que plus aucune transaction, même de cinq cents, ne pourra être réalisée avec la carte en question. Il faut savoir qu’avec une carte Bancontact, toutes les transactions électroniques vont jusqu’à la banque pour être validées. Donc, une fois que la carte est bloquée, plus aucune transaction ne peut avoir lieu. "

Reste l’intervalle entre le moment où la carte est volée (ou perdue) et le moment où elle est signalée volée (ou perdue) et bloquée. Il y a là un angle mort et donc, un risque. "Mais c’est un risque limité, rassure Marc Christophe. La protection mise en place consiste d’abord à limiter le nombre limité de transactions successives possibles sans contact, c’est-à-dire sans code PIN. En l’occurrence, il s’agit de 5 transactions maximum. Par ailleurs, le montant maximal est de 50 euros en général ". "En général", parce que certaines banques peuvent proposer un montant supérieur à leurs clients.

Les applis bancaires à la rescousse

Il est donc essentiel de réagir vite. D’abord, évidemment, constater le plus vite possible la perte ou le vol de la carte Bancontact. Puis, signaler le vol ou la perte. Ou mieux encore : annuler immédiatement la fonction "paiement sans contact" en utilisant votre appli bancaire. Là, c’est littéralement instantané. C’est possible chez Belfius par exemple. 29% des blocages de cartes se sont par les appli smartphone ou sur Internet. "En cas de vol, explique Sophie Hawez, on va recommander de bloquer cette fonctionnalité via son appli sur son smartphone mais surtout, on va insister sur le fait que chaque client doit immédiatement bloquer la ou les cartes perdues ou volées, ce qui est également possible par téléphone ou en agence." Un numéro à avoir toujours sur soi : Cardstop 070 344 344 même depuis l’étranger. En cas de vol, il est également important de faire une déclaration à la police.