Carrefour: les travailleurs se prononcent sur le compromis entre syndicats et direction

Les syndicats et la direction de Carrefour Belgique ont rédigé un texte de compromis, ont indiqué le syndicat socialiste Setca et la direction lundi peu après 22h30. Le document, que ni syndicats ni direction ne souhaitent détailler, sera présenté aux instances syndicales d'ici la fin de la semaine.

"Un texte de compromis est sur la table. Il sera présenté d'ici la fin de la semaine aux instances syndicales", a déclaré lundi Myriam Delmée vice-présidente du Setca, ajoutant qu'aucune précision sur le contenu de ce compromis ne serait donnée afin de le réserver à la base. Interrogée ce mardi par la RTBF, Myriam Delmée précise tout de même qu’il n’y a eu aucun engagement de la direction quant à l’absence de licenciement sec.

Les syndicats communiqueront à partir de jeudi après-midi, quand les assemblées seront terminées.

Baptiste van Outryve, porte-parole de Carrefour Belgique, n'a pas souhaité commenter le contenu du compromis.

La direction de la chaîne de supermarchés a annoncé en janvier un plan de transformation pouvant conduire à la suppression de 1.233 emplois en Belgique. Il semble que la plupart des départs se feront sur base volontaire et via des prépensions ou crédit-temps et mi-temps. Après ces départ la direction garantit les emplois restants.

Il y aura un conseil d’entreprise vendredi qui clôturera la procédure d’information prévue par la loi Renault.