Carrefour: "5 jours pour analyser des tonnes de chiffres, ce n'est acceptable pour personne", dit la CNE

"C'est irréaliste, ce n’est pas possible. 5 jours pour analyser des tonnes de chiffres, pour consulter les travailleurs, les militants, faire fonctionner nos experts et venir avec des propositions crédibles, ce n’est acceptable pour personne. Que la direction veuille aller vite, c'est une chose. Mais nous, nous devons prendre le temps pour réaliser une analyse. Avoir une réunion de 3 heures, vu l'énormité du dossier, ce n'est rien du tout", explique-t'elle.

"On veut des garanties d'avenir"

Côté syndical, on a beaucoup de questions. Par exemple, comment ont-il décidé des 6 hypermarchés qui vont être fermés ou réduit, comment ont-il décidé la perte de ces 1233 emplois? C'est aussi l'inquiétude car ce n'est pas le premier plan de restructuration chez Carrefour.

"Et donc on a peur que l’histoire se répète à nouveau et qu’on soit face à un plan de restructuration qui n’est qu’un épisode dans l’histoire de Carrefour et que, dans quelques années, on revienne à nouveau avec ce genre de plan. On veut donc des garanties d’avenir, des garanties en termes de redéploiement de l’emploi, de manière à ce qu’on puisse pérenniser vraiment l’emploi dans l’entreprise", explique Myriam Delmée, la vice-présidente du Setca, syndicat qui, au sein de la FGTB, s’occupe des employés.

"On a quand même déjà eu trois restructurations sur 10 ans, c’est largement suffisant."