Carrefour: la CNE et la CGSLB approuvent le protocole d'accord, pas (encore) le SETCa

A la différence de ses homologues chrétien et libéral, le SETCa refuse d'approuver le protocole d'accord conclu avec la direction de Carrefour en l'état. Les membres de l'organisation socialiste butent sur trois points, pour lesquels ils attendent une réaction de l'entreprise, précise Myriam Delmée, vice-présidente du SETCa.

Le SETCa est ainsi préoccupé par le sort des malades de longue de durée. Cette inquiétude concerne particulièrement les cinq hypermarchés du groupe qui seront transformés en supermarchés après l'entrée en vigueur du plan de restructuration (Genk, Belle-Ile à Liège, Haine-Saint-Pierre, Westerlo et Bruges-Sainte-Croix).

Les délégués rouges se sont hérissés après les réactions politiques suscitées par l'annonce du protocole d'accord. Ils demandent à ce que le crédit-temps fin de carrière soit élargi.

Enfin, le SETCa exige que la direction précise quel volume d'emplois sera garanti au sein de la structure centrale de l'enseigne, basée à Evere.

Le syndicat socialiste demande encore des précisions sur d'autres points mais ces obstacles n'ont pas de caractère rédhibitoire, précise-t-il.

"Nous allons communiquer notre position à la direction et attendre sa réponse", a indiqué Mme Delmée.

La direction de la chaîne de supermarchés a annoncé en janvier un plan de transformation pouvant conduire à la suppression de 1.233 emplois en Belgique. Après des semaines de négociations difficiles, syndicats et directions sont parvenus à un accord lundi dernier. Celui-ci prévoit notamment que les suppressions d'emplois devraient s'effectuer via des RCC (prépension) pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.