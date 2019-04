Carlos Ghosn se dit victime d'un complot et pointe les cadres de Nissan (Vidéo)

Une vidéo de Carlos Ghosn enregistrée avant son arrestation, présentée lors d'une conférence de presse, le 9 avril 2019 à Tokyo - © CHARLY TRIBALLEAU

Carlos Ghosn se dit victime d'un complot - 09/04/2019 Carlos Ghosn, l'ancien patron déchu de Renault et Nissan, se dit une nouvelle innocent et victime d'un complot dans une vidéo enregistrée avant sa nouvelle arrestation la semaine dernière et diffusée par ses avocats mardi.