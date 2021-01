Câble maritime avec le Danemark : Greenpeace salue l’initiative

Greenpeace se félicite mercredi de l’annonce de la ministre fédérale de l’Énergie, Tinne Van der Straeten, d’un projet de construction d’un câble maritime pour relier les parcs éoliens offshore belge et danois. Pour l’ONG de défense de l’environnement, "cela montre comment de petits pays peuvent devenir grands".

La ministre fédérale Van der Straeten souhaite construire un câble sous-marin de 500 kilomètres pour que la Belgique accède aux excédents d’énergie verte produite au Danemark, leader mondial en matière d’éoliennes offshore.

Selon Jan Vande Putte, expert en Énergie chez Greenpeace, "la Belgique et le Danemark sont tous deux des leaders mondiaux en matière de technologie éolienne offshore et de réseaux électriques. S’unir est une excellente idée". Ce projet permettra de réduire la dépendance de la Belgique au gaz fossile et "d’arrêter l’importation actuelle d’énergie sale provenant des usines de charbon ou des centrales nucléaires", soutient l’ONG.

Ce câble "est un maillon dans un système d’énergie 100% renouvelable", se réjouit Greenpeace, qui souligne en outre que ce genre de projet est rentable, comme l’ont prouvé les expériences précédentes, par exemple entre la Belgique et le Royaume-Uni. Lorsque le vent souffle en Belgique et non au Danemark, la première pourra aussi exporter de l’électricité vers le deuxième. Ce commerce "permet de faire baisser le prix moyen de l’électricité pour les consommateurs".

L’organisation relève toutefois que si ce projet "lance bien l’année, le travail est loin d’être terminé".

Le gestionnaire du réseau haute tension Elia a aussi apporté son soutien à ce projet.