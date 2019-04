C'est le moment de manger des crevettes grises, les prix sont bas

8,85 euros la barquette de 200g de crevettes grises décortiquées chez Delhaize, 7,75 euros chez Carrefour... Les prix des crevettes grises sont très intéressants ces jours-ci... loin des 100 euros le kilo de l'été 2018 et 2017.

Le responsable commercial d'un importateur bruxellois pour l'Horeca le confirme: les prix sont plus bas. Même si les promotions vues dans les supermarchés sont dues, selon lui, plus à une stratégie commerciale - avec le beau temps, le consommateur a envie de crevettes - qu'aux prix du marché.

"Les prix actuels sont normaux pour une crevette de bonne qualité. Les prix ont été historiquement hauts ces dernières années", note ce responsable, qui craint que les prix augmentent de nouveau: "Ca va être l'été: les gens en mangent plus et il y a moins de crevettes avec la chaleur. Et en plus, les crevettes grises hollandaises sont décortiquées au Maroc, or avec le ramadan qui se profile, il y aura moins de gens pour faire le travail".