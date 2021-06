Bruxelles: un LegoLand Discovery arrive dans le centre commercial Docks Bruxsel

Les gestionnaires du centre commercial bruxellois Docks Bruxsel annoncent l'arrivée d'un centre d'attractions LegoLand Discovery Centre durant l'été 2022, rapportent L'Echo, De Tijd et Trends mercredi.

Un accord a été bouclé avec Merlin Entertainments, le leader européen et deuxième opérateur mondial du secteur avec 129 parcs d'attractions, 21 hôtels et 6 villages de vacances dans 24 pays et sur 4 continents.

Les contours précis de cette nouvelle enseigne de loisirs conjointement lancée par Merlin et The LEGO® Group doivent encore être précisés. Mais ce centre d'attractions de 3000 m², dont l'ouverture est programmée pour l'été 2022, sera logé dans l'espace précédemment occupé par MediaMarkt, qui a migré récemment à l'intérieur du centre commercial bruxellois.