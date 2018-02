La capitale risque de ne pas être "porte-drapeau" de la 5G: "Les Bruxellois ont droit au progrès" pour Agoria

Bruxelles risque bien de ne pas être la première ville du pays à être équipée de la 5G, prévient lundi Agoria. Les normes d'émissions "trop strictes" y rendent en effet impossible le déploiement de cette technologie et viennent s'ajouter aux taxes communales sur les antennes GSM, qui n'existent presque plus dans le reste du pays. Liège ou Anvers pourraient dès lors se profiler comme capitale numérique belge au détriment de la capitale européenne, met en garde la fédération technologique, dont le patron Marc Lambotte poussait un "coup de gueule" dans Matin Première:

"Parce qu’il devient de plus en plus clair pour nous que les politiciens ne vont pas se décider à Bruxelles pour changer la norme de radiation. On a besoin d’une certaine norme pour pouvoir déployer ce réseau 5 G. Or, la 5G, ça veut dire des connexions mobiles plus rapides, avec plus de connexions qui vont rendre possible les technologies de demain, comme les voitures autonomes. La 5G est évidemment plus rapide, 100 fois plus rapide, mais avant tout, on peut connecter beaucoup plus d’objets. Par exemple, une voiture autonome doit se connecter non seulement à un grand ordinateur, mais aussi à toutes les voitures qui se trouvent dans la même zone. On a donc besoin d’un réseau plus rapide et avec plus de connectivité et on en a besoin demain".



Des instructions européennes ont été données pour développer ces réseaux de 5G et choisir par pays une ville porte-drapeau: "Il serait logique que Bruxelles, la capitale de l’Europe, soit cette ville en Belgique, mais maintenant c’est justement le gouvernement bruxellois qui empêche le déploiement de cette infrastructure. Des normes de radiation sont déterminées par l’Organisation mondiale de la santé et on est plus strict ici en Belgique. En Flandre, par exemple, on dit qu’on va être deux fois plus strict que la norme mondiale, ce qui est tout à fait acceptable, ça ne pose pas de problème technologique pour nous. Mais à Bruxelles, on dit que deux fois ne suffisent pas, on va être au moins sept fois plus stricts, et à ce moment-là, il devient techniquement impossible d’installer la 5G à Bruxelles".



Une prudence exagérée pour Marc Lambotte: "Bruxelles freine, comme Bruxelles a freiné pour la 4G, parce que là aussi il y a eu un retard. Il faut arrêter de freiner le progrès. Les Bruxellois ont droit au progrès".