Bruxelles-Barcelone en 8 heures de train: l'idée d'un réseau ferroviaire Trans-Europ-Express relancée

Le ministre allemand des Transports, Andreas Scheuer, a plaidé lundi, lors d'un conseil des ministres européens des Transports, en faveur d'un Trans-Europ-Express (TEE) 2.0, avec des trains à grande vitesse. Pour la Belgique, les gares de Bruxelles, Liège et Anvers sont concernées.

Le ministre allemand souhaite ainsi réduire les temps de voyage et les rendre plus agréables entre plusieurs villes européennes.

Bruxelles-Stockholm en moins de 13 heures

Le projet, qui ferait dans un premier temps usage des lignes existantes, permettrait notamment de relier Bruxelles à Berlin en environ six heures, Berlin à Barcelone en 13 heures et Bruxelles et Barcelonne en huit heures.

Des travaux d'infrastructures seraient réalisés dans un second temps et permettraient par exemple de relier Bruxelles à Stockholm en moins de 13 heures.

Les Trans-Europ-Express avaient été mis en service à partir du 2 juin 1957 pour disparaître petit à petit à partir du milieu des années 1980.