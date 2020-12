Brussels Airport: nouvelle baisse drastique du nombre de passagers

Le nombre de passagers a une nouvelle fois baissé de manière drastique au Brussels Airport, de 88% sur base annuelle, à 233.528 passagers le mois dernier. Les restrictions de voyage imposées pour endiguer la propagation du coronavirus "continuent d'affaiblir le secteur qui espère cependant un léger rebond durant les prochaines vacances de Noël", indiquent jeudi les responsables de l'aéroport de Bruxelles, dans un communiqué. Le fret se porte par contre très bien et l'aéroport entend "jouer un rôle majeur dans l'acheminement des vaccins Covid-19" à l'échelle mondiale.

"Notre plate-forme pharma possède la plus grande infrastructure d'espaces réfrigérés (30.000 m²) d'Europe. Elle s'appuie sur une quarantaine de partenaires logistiques spécialisés dans le transport de produits pharmaceutiques à température constante. Nous avons l'expertise, l'infrastructure et les équipements pour jouer un rôle majeur dans cet enjeu de santé publique à l'échelle mondiale", commente Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport Company.

Fret en hausse

Pour le sixième mois consécutif, le fret aérien a connu une augmentation significative des volumes transportés: +7% par rapport à novembre 2019. Le nombre de vols cargo a augmenté de 23,3%. Cette augmentation s'est faite en journée, le nombre de vols de nuit n'ayant pas progressé, précise la BAC.

Le nombre de vols de passagers a, lui, diminué de 81,5% et il y avait en moyenne 82 passagers par vol. Les compagnies aériennes les plus actives le mois dernier étaient Brussels Airlines, TUI fly, Ryanair, Turkish Airlines, Air Arabia, Lufthansa, United Airlines et KLM.

Celles-ci et l'aéroport misent gros sur les vacances de fin d'année. Plus de 65 départs quotidiens via 43 compagnies aériennes seront proposés en décembre. Ces compagnies mettront en place des vols supplémentaires pour que les passagers puissent rendre visite à leur famille et à leurs amis à l'étranger au moment de Noël. De son côté, Brussels Airlines déploiera des vols supplémentaires vers l'Afrique avec plus de possibilités de transfert depuis l'Europe et l'Amérique du Nord.

Les destinations les plus populaires durant les deux semaines de vacances sont l'Espagne et les îles Canaries, le Portugal, le Maroc, la Turquie et la Pologne. Sur le plan intercontinental, la région du Golfe, l'Amérique du Nord (Washington, New York, Montréal) et l'Afrique (surtout Kinshasa) sont les destinations les plus prisées.