Brussels Airport devient actionnaire à 50% d’une filiale de Skeyes consacrée aux drones

Brussels Airport devient actionnaire à 50% de Skeydrone, une filiale de Skeyes regroupant toutes les activités liées aux drones de l’entreprise chargée du contrôle de l’espace aérien en Belgique, annoncent les deux sociétés mardi. Avec cette participation, l’aéroport entend jouer un rôle actif dans les développements dans le domaine de la technologie des drones et dans une offre de services de drones à l’attention des différentes industries en Belgique et ailleurs.

SkeyDrone, créée en janvier 2020, est actuellement une filiale à 100% de Skeyes. Elle offre des services dans le domaine du positionnement, de la navigation, du guidage et de l’analyse des données des avions sans pilote au niveau national et international. Dès son lancement, il avait été annoncé que l’entreprise chercherait, dans une seconde phase, des partenaires publics et privés (industriels) afin d’importer les connaissances et compétences nécessaires à l’activité.

L’année dernière, Brussels Airport avait travaillé en étroite collaboration avec l’entreprise chargée du contrôle aérien sur plusieurs projets de drones dans le domaine de la détection des intrusions, de la sécurité aéroportuaire ou de l’efficacité opérationnelle.

Avec cette participation de 50% dans Skeydrone, l’ambition de l’aéroport et de Skeyes est de prendre la tête du développement et de l’utilisation des applications innovantes des drones. En partageant ses connaissances, son expertise et son expérience en tant que l’un des principaux aéroports européens, Brussels Airport souhaite également soutenir les ambitions de croissance de la jeune entreprise.

La transaction est soumise à l’approbation des autorités de la concurrence compétentes et devrait être clôturée au début 2022.