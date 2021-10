Brussels Airport cherche à engager 400 personnes : "Un signe d’espoir pour tout le personnel de l’aéroport"

Agents de douane, chauffeurs de bus, manutentionnaires, personnels de l’Horeca… Ce mardi, Aviato, la maison de l’emploi de Brussels Airport, organise son salon (sur inscriptions préalables). Brussels Airport recherche 400 personnes avec des profils très différents. Et c’est plutôt une bonne nouvelle pour le secteur.

Isabelle Borli, la directrice générale d’Aviato, était invitée sur La Première.

Quels sont les profils recherchés ?

"On a des profils typiquement aéroportuaires, comme des agents de pistes ou du personnel d’entrepôt, pour l’activité cargo — personnels, ouvriers et employés —, on a des agents de sûreté aéroportuaire, mais on a aussi des mécaniciens d’avion, des métiers un peu moins connus, des agents de douane, des chauffeurs, des opérateurs, sans compter des fonctions peut-être plus connues du grand public dans le domaine de l’IT, du digital, des fonctions de data analyst, fonctions dont on ne voit pas forcément l’existence sur l’aéroport".

Y a-t-il un manque de personnel, comme on le voit dans d’autres secteurs actuellement, comme dans celui de la construction ? Est-ce que la crise Covid a fait fuir certaines personnes ?

"La crise Covid a certainement eu un effet et il y a eu des restructurations d’un côté, mais d’un autre côté, des personnes ont pris la décision de se réorienter vers une autre carrière à un moment donné. La crise a été particulièrement douloureuse sur le site de l’aéroport et on peut donc comprendre les personnes qui se sont dit : 'Je suis au chômage temporaire, je vais essayer de faire des démarches dans un autre secteur'. Il y a donc des postes à pourvoir, mais 400 jobs, sur le site de l’aéroport, c’est en fait quelque chose d’assez simple puisque c’était aussi la situation avant le coronavirus.

C’était donc un peu symbolique quand nous sommes arrivés au chiffre de 400 jobs à nouveau sur le site de l’aéroport, mais on se retrouve un peu dans une situation d’avant le coronavirus, ce qui est certainement une note positive pour les travailleurs et les travailleuses de l’aéroport qui ont largement souffert de la crise".

Est-ce que ce salon de l’emploi — 400 postes à pourvoir — est un signe de redressement du secteur ?

"Oui, on en est intimement convaincus et on l’a vu cet été. On a vu les entreprises revenir vers nous en disant qu’elles avaient besoin de personnel, qu’elles voulaient engager et se préparer pour l’année prochaine, sachant que pour certaines fonctions, il y a une période de formation qui est assez longue. Donc, si on veut du personnel pour l’année prochaine, il faut déjà l’engager cette année pour certains métiers.

Donc oui, c’est certainement un signe d’espoir pour tout le personnel de l’aéroport et ça fait chaud au cœur de voir qu’on engage, qu’on recrute, de voir les postes qui sont ouverts. C’est une vraie dynamique qui s’est réinstallée".

Une belle croissance qui a ou qui aura des limites en raison d’une autre crise, celle du climat. Le gouvernement fédéral a par exemple annoncé des taxes supplémentaires pour les petits trajets en avion. Est-ce que le secteur aéroportuaire s’adapte aujourd’hui ?

"Je pense que de nombreuses entreprises ont aujourd’hui un regard différent sur le changement climatique, et notre industrie aéronautique ne fait pas exception. On est confrontés à des vents contraires, mais on est bien déterminés à y faire face en travaillant sur des solutions.

De nombreuses compagnies aériennes et aéroports prennent déjà de nombreuses mesures en termes de développement durable. En tout cas, pour Brussels Airport, c’est clairement dans notre ADN depuis des années, et ça fait 10 ans qu’on travaille concrètement, à différents niveaux, sur tout ce qui est économie circulaire et nouvelles normes d’énergie. On ne va donc pas s’arrêter là et le coronavirus a probablement accéléré le mouvement.

C’est donc bien la volonté de Brussels Airport et des entreprises sur le site de continuer à travailler sur ce qu’on appelle le sustainability — la durabilité. Et dans notre rôle en tant qu’Aviato, la durabilité ne s’arrête pas à la décarbonisation, mais ça va aussi sur l’emploi durable. On considère la planète et l’humain au même niveau, et donc notre action se situe principalement sur l’emploi".