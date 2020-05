Brussels Airlines : plusieurs dirigeants appellent à une aide publique pour sauver "un moteur économique" du pays

290 millions d’euros. C’est le montant de l’aide publique que demande Brussels Airlines, et à laquelle la compagnie attend une réponse, tout comme les sociétés, notamment de logistique, dont l’activité en dépend. Plusieurs dirigeants ont co-signé une lettre ouverte pour sauver ce qu’ils appellent "un moteur économique" du pays, une zone aéroportuaire qui emploie près de 64.000 travailleurs au total.

Les 260 employeurs différents ne dépendent pas tous de Brussels Airlines, mais beaucoup en vivent. "Si on perd Brussels Airlines, on commence à détricoter tout le réseau intercontinental, et on se retrouve dans un scénario Sabena 2001, où la situation a été très grave, et il nous a fallu plus de 12 ans pour retrouver le réseau qu’on avait", explique Arnaud Feist, le patron de l’aéroport.

On peut réfléchir au futur de l’aviation, mais là il y a urgence

Un réseau international qui génère beaucoup d’activités… Selon Jean Collard, consultant en aéronautique pour la société White Stone, c’est le moment de revoir un mode de fonctionnement : "il est nécessaire de mettre l’argent que l’on met dans la survie d’une compagnie aérienne dans de nouvelles technologies, ce serait bien plus profitable. A moyen-long terme, la perte d’emploi pendant six mois, un an pourrait être relativement vite récupérée, et pourrait se justifier sur un plan économique mais aussi écologique."

Un redéploiement économique immédiat, mais pour le patron de l’aéroport, on y songera… plus tard. "On peut réfléchir au futur de l’aviation dans six mois, dans un an, c’est bien et il faut le faire, mais il y a une urgence : un certain nombre de sociétés vont faire faillite si on ne change rien", avertit Arnaud Feist.

Brussels Airport de son côté n’a sollicité ni aide publique, ni prêt. En Europe, les compagnies aériennes ont déjà obtenu onze milliards et demi d’Euros d’aide, quinze autres milliards sont négociés.