Brussels Airlines: les syndicats s'interrogent sur le manuel opérationnel

Les syndicats de Brussels Airlines s'inquiètent d'un manuel des opérations de la compagnie n'étant plus à jour, ce qui compromet la sécurité selon eux, signalent-ils vendredi. En front commun, ils ont dès lors interpellé par courrier le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) et l'administration compétente, la Direction générale du Transport aérien (DGTA) pour avoir des précisions. De son côté, le transporteur belge dit avoir soumis des changements à ce manuel aux autorités de l'aviation civile pour approbation.

L'an dernier, à la suite de la crise du coronavirus et de ses conséquences sur le trafic aérien, Brussels Airlines avait décidé d'accélérer son plan de transformation (Reboot Plus), réduisant alors sa flotte de 30% et ses effectifs de 25% (environ 1000 emplois). De nouvelles conventions collectives de travail (CCT) ont dès lors été négociées avec les syndicats et signées dans le courant de l'été 2020. Elles font d'ailleurs actuellement l'objet d'une opposition entre direction et représentants des travailleurs quant à la charge de travail qu'elles ont induites pour le personnel de cabine.

Or, la réglementation internationale prévoit que les changements opérationnels mentionnés dans la nouvelle CCT doivent être reflétés dans le manuel opérationnel (OM-A) de Brussels Airlines. Les syndicats affirment que jusqu'à la semaine passée, un an après la signature des nouvelles conventions collectives de travail, seules les anciennes étaient disponibles sur l'intranet de la compagnie, là où l'on retrouve les différents documents constituant ce manuel opérationnel. Depuis lors, tant les anciennes que les nouvelles CCT y sont disponibles.