Brussels Airlines: la réunion de la dernière chance entre direction et syndicats?

Une nouvelle réunion entre la direction de Brussels Airlines et les syndicats de pilotes doit avoir lieu ce lundi, une réunion qualifiée de cruciale pour les négociations. On parle même d’une réunion de la dernière chance.

Les syndicats attendent de la direction des engagements concrets pour les pilotes. Ces pilotes réclament un meilleur équilibre vie privée et vie professionnelle : ils prestent jusqu’à 14-15 heures d’affilée, avec des temps de récupération qu’ils estiment insuffisants. Les pilotes demandent également une augmentation salariale (ils gagneraient deux fois moins que leurs collègues d’Air France, par exemple). L’âge de départ à la pension est une autre revendication. Les syndicats voient la réunion prévue aujourd’hui comme décisive.

On a encore besoin de beaucoup de clarifications

"Le dernier vendredi qu’on a négocié, on avait quand même l’intention de bien progresser, explique Filip Lemberechts, le représentant du syndicat libéral. Mais le dernier jour, on a encore besoin de beaucoup de clarifications parce qu’on a parlé de plusieurs aspects de la vie privée, mais il nous reste quand même beaucoup de points dont on a besoin de plus d’explications. On espère quand même qu’il y a une volonté des deux côtés pour arriver à un accord".

En mai dernier, pendant deux jours, les pilotes de Brussels Airlines avaient fait grève : 75% des vols de la compagnie supprimés, 10 millions d’euros de pertes estimées. La direction de la compagnie belge et les syndicats devront trouver un accord dans le courant de la journée.