Brussels Airlines augmente sa flotte pour voler vers l'Afrique et engage 50 personnes

A partir de juin 2022, un 9ème A330 sera opérationnel dans la flotte de Brussels Airlines, annonce lundi par communiqué la compagnie aérienne belge qui souhaite renforcer sa position sur le marché de l'Afrique occidentale. Grâce à cet ajout, 50 membres d'équipage seront engagés.

"Brussels Airlines mise sur la croissance en Afrique, son marché le plus important. Après avoir réduit sa flotte intercontinentale de 10 à 8 appareils dans le cadre de son programme de redressement en 2020, Brussels Airlines voit maintenant une opportunité d'élargir à nouveau son offre intercontinentale", souligne l'entreprise.

Avec l'A330 supplémentaire, la compagnie opérera trois vols hebdomadaires vers Conakry et Ouagadougou et ajoutera des fréquences supplémentaires vers Freetown, Monrovia, Banjul et Lomé.

"L'attribution de cet avion à Brussels Airlines est un signe clair de la confiance de Lufthansa envers Brussels Airlines et confirme une fois de plus notre position d'expert en Afrique au sein du groupe Lufthansa", commente Peter Gerber, CEO de Brussels Airlines.

L'arrivée du nouvel avion créera également de nouveaux emplois puisque Brussels Airlines annonce qu'elle engagera 50 membres d'équipage de cabine au cours des prochains mois. "La compagnie proposera d'abord les postes aux anciens membres du personnel de cabine qui n'ont pas vu leur contrat temporaire prolongé l'année dernière en raison de la crise du coronavirus", assure-t-elle. Les pilotes de moyen-courrier de Brussels Airlines se verront, eux, offrir des perspectives d'évolution vers le secteur du long-courrier.