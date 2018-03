Brussels Airlines a commencé ses vols pour Eurowings

Brussels Airlines a effectué mardi son premier vol pour le compte de la compagnie aérienne à bas coûts Eurowings. D'ici avril, la compagnie belge sera chargée de trois vols long-courriers d'Eurowings, au départ de Düsseldorf. Quelque 250 personnes ont été engagées pour remplir cette tâche, essentiellement des Allemands.

L'Airbus A340, aux couleurs d'Eurowings, a relié mardi Düsseldorf et Palma de Mallorca ainsi que Düsseldorf et Vienne. Des connexions européennes donc, qui font office de vols d'entraînements avant le début des vols intercontinentaux fin avril.

Brussels Airlines effectuera ces vols longue distance pour le compte de la compagnie allemande à l'aide de deux A340 et d'un A330. Ces appareils rejoindront les Etats-Unis (New York, Fort Myers et Miami), le Mexique (Cancun) et la République dominicaine (Punta Cana). Les trois engins effectueront ensemble 1.700 vols intercontinentaux par an, représentant quelque 450.000 voyageurs, a fait savoir Eurowings.

Brussels Airlines a engagé ces derniers mois 250 stewards et pilotes pour équiper ces avions. Les nouveaux membres d'équipage, allemands pour la plupart, ont été formés à Bruxelles, selon une porte-parole de Brussels Airlines.

Brussels Airlines et Eurowings sont toutes deux des filiales du groupe Lufthansa. La compagnie belge a été chargée d'effectuer les trajets long-courriers d'Eurowings en raison de son expérience dans ce domaine. Eurowings n'effectue en effet pas de tels vols.