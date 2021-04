Bruno Colmant : "Si on augmentait le taux de l'impôt des sociétés, on devrait baisser le taux du précompte mobilier"

Le taux de l’impôt des sociétés est de 25% en Belgique. Il a baissé ces dernières années. Mais, alors que Joe Biden, le président américain, a annoncé son intention de le relever dans son pays, cela sera-t-il le cas aussi chez nous ?

Pour l’économiste Bruno Colmant, invité à réagir à cette question dans Matin Première, dans la séquence du "Marché matinal", les sociétés belges sont déjà fortement imposées. "Nous avons globalement une fiscalité très importante. On ne peut pas découpler l’impôt des sociétés de l’impôt qui frappe les dividendes, c’est-à-dire les rémunérations du capital. Et quand on combine l’impôt des sociétés et ce qu’on appelle chez nous le précompte mobilier, c’est-à-dire ce qui ponctionne l’actionnaire, on arrive déjà à un taux global d’à peu près 50%, ce qui n’est pas le cas d’autres pays. Donc, on a une fiscalité un tout petit peu différente, mais qui est assez lourde et finalement très proche de l’impôt sur les personnes physiques."

Un individu est globalement taxé à 50%

Impôt des sociétés et précompte mobilier vont de pair, dans l’esprit de Bruno Colmant. "C’est important parce qu’on doit avoir une équivalence entre, d’une part, un individu qui travaille et qui est rapidement taxé à 50% et, d’autre part, ce même individu qui se placerait dans une société. S’il se place dans une société, il est d’abord frappé par l’impôt des sociétés (NDLR : 25%), et s’il extrait la valeur de sa propre société à son bénéfice, il y a en plus 30% de précompte."

Conséquence : "Globalement, que ce soit à titre individuel ou au sein d’une société, un individu est globalement taxé à 50%. C’est pour ça qu’on ne peut pas découpler l’impôt des personnes physiques de l’impôt des sociétés, avec entre les deux le précompte mobilier. C’est une équation que peu de gens font, mais qui est finalement la légitimité du taux de l’un et de l’autre."

17 milliards pour l’impôt des sociétés

A fond, tout cela pose-t-il la question du niveau du précompte mobilier qui, lui, pour le coup, a sérieusement augmenté au cours des 10-15 dernières années ? "Parce que concomitamment, l’impôt des sociétés a baissé. On a allégé la ponction sur les entreprises, mais on a augmenté la pression de l’extraction de valeur sous forme de dividendes de l’entreprise vers l’actionnaire. C’est donc un système de vases communicants. Ce qui veut dire qu’en bonne logique, si on veut rester cohérent, et je suppose que c’est l’intention, si on augmentait le taux d’impôt des sociétés en Belgique, on devrait baisser le taux du précompte mobilier, qui devrait peut-être repasser de 30 à 20%."

Aujourd’hui, l’impôt des sociétés rapporte plus de 17 milliards d’euros à l’Etat (chiffres 2019). 17 milliards sur un montant global des recettes fiscales de 119 milliards d’euros. Le précompte mobilier sur les dividendes rapporte, lui, 2,7 milliards d’euros à l’État même si on s’attend pour 2020 à une baisse (rendement de l’impôt des sociétés et rendement du précompte mobilier sur les dividendes).