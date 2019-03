Brexit: Dublin, destination la plus populaire pour les entreprises du secteur financier

Les entreprises du secteur financier britannique qui délocalisent une partie de leurs activités en raison du Brexit choisissent en majorité Dublin avec 100 installations. On retrouve ensuite Luxembourg (60 installations), Paris (41), Francfort (40) et Amsterdam (32), selon New Financial.

Selon le groupe de réflexion New Financial, environ 250 institutions financières ont installé un nouveau siège social dans l'Union européenne pour limiter les effets du Brexit.

Dublin a attiré beaucoup de gestionnaires d'actifs et d'investisseurs à risque alors que Francfort attire surtout des banques et banques d'affaires. Au total, ces entreprises ont emporté avec elles près d'1 milliard d'euros.

Bruxelles n'est pas en reste puisque plusieurs institutions financières y ont établi un siège comme Lloyd's, QBE, MS Amlin, Moneygram ou Transferwise.