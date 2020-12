Bpost va accélérer ses investissements et gâtera moins ses actionnaires

Bpost se dote d’une nouvelle vision stratégique "Connect 2026" visant à compenser les pertes de revenus liées au déclin du courrier et à accélérer sa transformation "en un groupe omnicommerce durable", à savoir une activité qui utilise à la fois l'e-commerce et les points de vente physiques.

Alors qu'elle fait face depuis des années au déclin de la distribution de courrier et voit monter en flèche l'activité logistique liée à l'e-commerce, elle souhaite "passer à la vitesse supérieure et accélérer la transformation de ses activités". Ses activités logistiques d'omnicommerce font partie de sa stratégie pour accélérer la croissance, notamment via l’entreprise américaine Radial et la filiale néerlandaise Active Ants dans le secteur de la logistique d’e-commerce. De plus, des fusions et acquisitions vont accélérer le développement de Radial.

En parallèle, Bpost revoit également sa politique de rémunération de ses actionnaires, dont l’État belge. La future politique de dividende prévoit la distribution de 30 à 50% du bénéfice net IFRS. Le paiement du dividende annuel se fera au mois de mai.

La vision stratégique "Connect 2026" est construite autour de sept ambitions, parmi lesquelles la volonté de faire de la Belgique un pays d’omnicommerce "de tout premier plan". Sur le plan financier, l'entreprise veut "compenser la perte d’EBIT" de son activité courrier, fidéliser 5 millions d'utilisateurs sur son application et réduire son empreinte carbone totale de 20% d'ici 2030.