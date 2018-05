Bpost et DHL collaborent pour les achats en ligne transfrontaliers

DHL Parcel et Bpost vont collaborer sous la bannière "Les livreurs du Benelux" afin de favoriser les achats en ligne transfrontaliers et d'en accélérer le traitement pour les consommateurs ainsi que les webshops, annoncent les deux opérateurs mercredi. L'accord englobe les domaines de la livraison, du tri, de la distribution et des retours.

Cette collaboration permettra aux consommateurs belges de commander jusqu'en soirée sur des webshops néerlandais et d'être livrés dès le lendemain par Bpost. Les clients des Pays-Bas pourront eux recevoir leur commande passée auprès des boutiques en ligne belges dès le jour suivant, via DHL.

La procédure de retour d'un article entre les Pays-Bas et la Belgique sera par ailleurs simplifiée et le cybermarchand bénéficiera d'une solution logistique globale.

Les deux opérateurs comptent ensemble plus de 4400 points de services, soit plus de 1.900 aux Pays-Bas et 2.500 en Belgique.