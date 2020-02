Bourses européennes: pas de rebond ce mardi après la chute de 4% hier

Après la chute des bourses européennes ce lundi en raison des inquiétudes liées au coronavirus, certains investisseurs espéraient voir les marchés repartir à la hausse ce mardi matin.

Mais le rebond annoncé mardi en Europe après la chute de 4% de la veille devait rapidement avorter, le Bel 20 et ses voisins évoluant à nouveau dans le rouge avant 11h00. Notre indice de référence perdait alors 0,8% à 3.886 points avec 17 de ses éléments en baisse. AB InBev (62,19) pesait sur la tendance en chutant de 2,9% tandis que KBC (66,32) et ING (9,37) abandonnaient 0,8% et 1,4%, rejointes par Ageas (45,69) qui repassait de 0,3% dans le rouge.

L'euro s'inscrivait à 1,0857 USD dans la matinée de mardi, contre 1,0855 USD la veille vers 16h30. L'once d'or perdait 28,15 dollars à 1.651,10 dollars et le lingot se négociait autour de 48.895 euros, en recul de 820 euros.

Si les marchés boursiers décrochent actuellement, l'économiste Etienne de Callatay se voulait rassurant ce matin, au micro de Rachel Crivellaro sur La Première.