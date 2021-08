Bourse de Bruxelles: petite hausse des marchés après un indice ZEW fort négatif

Un indice de confiance allemand fort en deçà des prévisions faisait hésiter les marchés européens, ceux-ci restant néanmoins en légère hausse mardi. L'indice BEL 20 confirmait ainsi une septième hausse consécutive en gagnant 0,29 pc à 4.329,13 points avec 13 de ses éléments dans le vert.

Umicore (58,80) avait pris la tête en progressant de 2,51 pc devant Elia (103,20) qui gagnait 1,47 pc. Telenet (32,04) suivait avec un mieux de 0,95 pc alors que Proximus (17,55) cédait 0,20 pc, Orange Belgium (19,90) et Bpost (8,65) étant par ailleurs en baisse de 0,10 et 0,69 pc. Solvay (116,00) et UCB (95,58) valaient 0,65 et 0,27 pc de plus que la veille, arGEN-X (265,40) et Galapagos (50,31) reculant de 1,74 et 0,81 pc. AB InBev (52,09) et KBC (71,88) gagnaient 0,54 et 0,73 pc tandis que Ageas (46,15) cédait 0,58 pc, Sofina (388,60) récupérant 0,94 pc après sa chute de 4,6 pc de la veille.

Hors indice, Recticel (14,60) bondissait de 4 pc, Kinepolis (45,04) récupérant 4,2 pc tandis que D'Ieteren (141,80) gagnait 2,2 pc. Picanol (76,00) remontait également de 2,7 pc, ce que perdait Balta (2,45). MDxHealth (1,26) et Oxurion (2,17) étaient enfin positives de 2 et 3,3 pc, ce dernier écart se retrouvant à la baisse en Biocartis (3,78).

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1715 USD, contre 1,1740 dans la matinée et 1,1753 la veille. L'once d'or cédait 12,10 dollars à 1.724,25 dollars et le lingot se négociait autour de 47.350 euros, en recul de 175 euros.