Bourse de Bruxelles: les marchés européens repartent nettement à la baisse

Un indice Ifo supérieur aux attentes ne devait guère influencer les marchés européens qui repartaient nettement à la baisse dans la matinée de mercredi.

Le BEL 20 chutait ainsi de 2,6 pc peu après onze heures en s'inscrivant à 3.343 points avec tous ses éléments dans le rouge. arGEN-X (196,20) et Solvay (70,08) emmenaient les baisses en plongeant de 3,9 et 3,4 pc en compagnie de UCB (103,80) et Galapagos (182,50), négatives de 2,7 et 2,3 pc. AB InBev (44,77) chutait également de 3,3 pc, Umicore (41,65) et Aperam (24,30) abandonnant 2,5 et 3,7 pc. KBC (50,52) et ING (6,26) valaient 3,3 et 2,5 pc de moins que la veille, Ageas (31,28) perdant 1,2 pc. Aedifica (100,00) et WDP (24,58) étaient négatives de 1,6 pc, Cofinimmo (123,80) de 1,9 pc. Proximus (18,69) et Telenet (37,30) reculaient de 0,7 et 0,4 pc tandis que Orange Belgium (14,38) et Bpost (5,99) cédaient par ailleurs 0,4 et 0,2 pc. GBL (72,84) et Sofina (231,00) reperdaient 2,3 et 2,5 pc, Ackermans (116,00) abandonnant 1,9 pc supplémentaire.

D'Ieteren recule

Des recommandations à l'achat faisaient progresser Greenyard (5,68) et Melexis (69,15) de 4,4 et 4,8 pc. Recticel (7,67) reperdait 3,6 pc tandis que Bekaert (17,11) et D'Ieteren (49,15) reculaient de 2,7 et 2,5 pc, EVS (16,38) et CFE (60,40) de 2 et 2,3 pc ; Kinepolis (40,55) et Roularta (12,60) s'appréciant par contre de 1,6 et 0,8 pc. Celyad (9,99) et Biocartis (4,51) étaient enfin négatives de 2,8 et 2,2 pc alors que Oxurion (3,20) gagnait 1,3 pc supplémentaire.

L'euro s'inscrivait à 1,1295 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,1342 USD la veille vers 16H30. L'once d'or gagnait 6,55 dollars à 1.773,00 dollars et le lingot se négociait autour de 50.465 euros, en progrès de 365 euros.