Bourse de Bruxelles - Les marchés attendent les annonces de la BCE

C'est avec une certaine nervosité et dans le rouge que les marchés européens attendaient jeudi matin les annonces de la BCE. Vers 11h, l'indice BEL 20 reculait de 0,8 pc à 4.195 points avec 16 de ses éléments en baisse.

Les immobilières se démarquaient en regagnant environ 1 pc comme Cofinimmo (135,20).

Melexis (100,60) était également positive de 1,2 pc alors que Sofina (362,00) repartait de 0,2 pc à la baisse.

Ageas (40,85) et Umicore (53,12) emmenaient par contre les baisses en abandonnant 2,1 et 1,9 pc, devant AB InBev (48,88) qui perdait 1,6 pc.

KBC (71,14) était négative d'1 pc, Ackermans (150,30) et Aperam (51,08) de 0,6 et 1,1 pc, Colruyt (48,00) et Elia (105,50) ne cédant que 0,2 pc.

Proximus (16,87) et Telenet (31,24) valaient 0,6 et 0,5 pc de moins que la veille, Orange Belgium (19,40) et Bpost (7,95) perdant par ailleurs 0,9 et 2,1 pc.

Solvay (109,10) et UCB (93,28) reculaient de 1,3 et 1,1 pc, arGEN-X (280,80) et Galapagos (50,22) de 0,6 et 1,7 pc.

SmartPhoto (33,60) et Kinepolis (46,60) étaient en baisse de 2,3 et 1,4 pc, Ontex (9,03) et Econocom (3,22) abandonnant 1,4 et 2,6 pc tandis que Bekaert (38,62) et D'Ieteren (131,60) cédaient 0,6 pc.

IBA (17,42) et Bone Therapeutics (1,58) reculaient de 2,2 et 1,6 pc, Biocartis (4,01) et Fagron (17,23) de 1,2 pc comme Sequana Medical (6,42).

L'euro s'inscrivait à 1,1832 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,1807 la veille vers 16H30. L'once d'or gagnait 7,35 dollars à 1.793,75 dollars et le lingot se négociait autour de 48.770 euros, en progrès de 95 euros.