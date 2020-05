Bourse de Bruxelles : le BEL 20 repasse au-dessus des 3.000 points

L'indice BEL 20 repartait à la hausse jeudi matin à l'instar de ses voisins européens. Vers 11 heures, il regagnait 1,2 pc, à 3.035 points, avec 17 de ses éléments dans le vert, emmenés par Aperam (23,40) qui regagnait 5,5 pc. Barco (145,70) remontait de 3 pc comme Galapagos (210,50) tandis qu'arGEN-X (135,20) et UCB (83,92) s'appréciaient de 2,1 et 0,1 pc, Solvay (71,28) reperdant 2,3 pc après son bond de 3,5 pc de la veille.

AB InBev (39,77) et Colruyt (56,70) valaient 2,1 et 1,1 pc de plus que mercredi, ING (4,75) récupérant 2,1 pc tandis qu'Ageas (34,08) et KBC (47,07) cédaient 0,1 et 1,3 pc. Proximus (18,14) et Telenet (34,24) reculaient de 1,7 et 0,4 pc, Orange Belgium (15,16) et bpost (6,05) perdant par ailleurs 1,5 et 2,5 pc. WDP (24,17) et Aedifica (91,50) étaient en hausse de 2,8 pc chacune, Umicore (36,35) remontant de 0,9 pc.

L'once d'or à 1.688,70 dollars

Bone Therapeutics (3,11) ajoutait 5,8 pc aux 10,9 pc déjà engrangés la veille, Biocartis (5,08) et MDxHealth (0,89) regagnant 2,3 et 1,8 pc. Euronav (9,69) rebondissait de 8,7 pc tandis que Balta (1,27) et Econocom (1,83) progressaient de 2,4 et 2 pc. Recticel (6,85) et Tessenderlo (25,80) étaient enfin positives de 2,4 et 1,2 pc, Ontex (15,08) gagnant 2 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,0799 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,0797 USD la veille vers 16H30. L'once d'or cédait 1,50 dollar, à 1.688,70 dollars, et le lingot se négociait autour de 50.310 euros, en baisse de 50 euros.