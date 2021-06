Bourse de Bruxelles: le BEL 20 progresse en mode croisière

Rassurés par les commentaires de la BCE, les marchés européens restaient prudemment optimistes à la veille du week-end. Le BEL 20 progressait ainsi de 0,1 pc vendredi vers onze heures en s'inscrivant à 4.174 points avec 12 de ses éléments en hausse et GBL (93,70) stationnaire.

Il bénéficiait à nouveau du soutien de arGEN-X (253,30) qui bondissait de 3,2 pc tout en étant freiné par Aedifica (103,20) qui reculait de 3,2 pc, mais ne cédait que 1,8 pc si on tenait compte de son détachement de coupon. Ageas (47,70) et KBC (67,46) étaient négatives de 1,4 et 0,5 pc tandis que AB InBev (64,67) s'appréciait de 0,2 pc, ce que reperdait Colruyt (51,88). Galapagos (66,39) progressait de 0,4 pc, Solvay (113,80) et UCB (82,28) de 0,7 et 0,2 pc. Umicore (49,43) cédait 0,1 pc tandis que Aperam (47,24) était positive de 0,8 pc. Proximus (17,38) et Telenet (32,68) valaient 0,3 et 0,4 pc de plus que jeudi, Orange Belgium (19,92) et Bpost (10,72) gagnant par ailleurs 0,1 et 0,7 pc.

MDxHealth (1,33) et Asit (0,39) progressaient de 3,5 et 3,7 pc, Mithra (23,40) gagnant 1,5 pc alors que Celyad (4,90) reperdait 1,6 pc. Kinepolis (48,92) regagnait 1 pc, Econocom (3,52) s'appréciant de 1,1 pc alors que Barco (24,00) reculait de 1,2 pc comme Shurgard (42,40).

L'euro s'inscrivait à 1,2171 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,2189 USD la veille vers 16H30. L'once d'or gagnait 5,05 dollars à 1.896,55 dollars et le lingot se négociait autour de 50.095 euros, en progrès de 210 euros.