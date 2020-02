Bourse de Bruxelles: le Bel 20 perd 8% depuis le début de la semaine

En perdant à nouveau 2% mercredi matin, c'est à plus de 8% que le Bel 20 portait son recul depuis le début de la semaine.

Vers 11h00, notre indice de référence cédait toujours 1,8% à 3.758 points avec tous ses éléments en baisse, ceux-ci étant emmenés par Galapagos (211,40) et Solvay (88,38) avec des décotes de 5,4% et 3,1%. UCB (87,68) et arGEN-X (138,80) reculaient de 0,3% et 2,1%, Umicore (39,74) et Aperam (28,10) de 3% et 1,8%. AB InBev (61,45) perdait 1,2% supplémentaire tandis que KBC (64,20) et ING (8,99) reculaient de 1,4% et 1,9%, Ageas (44,27) de 0,8%. Proximus (22,84) et Telenet (36,14) valaient 2,3% et 2% de moins que la veille, Orange Belgium (18,08) et Bpost (7,70) perdant par ailleurs 1,6% et 2,2%. Sofina (204,50) et GBL (85,22) étaient négatives de 1,4% et 1,7%, Barco (208,00) et WDP (26,89) de 1,2% et 1,9%, Colruyt (43,95) et Ackermans (133,00) de 1% et 1,5%.

Hors indice, Lotus Bakeries (2.870,00) et Greenyard (4,16) reperdaient 3% et 4,8%, CFE (91,60) et Roularta (14,25) se dépréciant d'un peu plus de 3% chacune. Bekaert (20,72), D'Ieteren (54,60) et Kinepolis (51,90) étaient négatives de 1,7% à 1,5%, Agfa-Gevaert (4,13) et EVS (18,60) de 2% et 3,2%. Kiadis (2,04) et MDxHealth (0,87) se démarquaient par des rebonds de 19,3% et 4,8% alors que Bone Therapeutics (3,61) et Acacia Pharma (2,70) plongeaient de 7,4% et 7,2%, Biocartis (5,10) et Asit (0,21) de 4,3% et 4,1%. IBA (9,60) et Celyad (8,64) chutaient enfin de 3,3% et 3,4%, Fagron (19,45) et Mithra (22,94) abandonnant 2,7% et 3,6%.

L'euro s'inscrivait à 1,0895 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,0845 USD la veille vers 16h30. L'once d'or gagnait 2,65 dollars à 1.653,55 dollars et le lingot se négociait autour de 48.735 euros, en recul de 305 euros.