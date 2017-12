Bourse de Bruxelles: le Bel 20 gagne 10% lors d'une année boursière 2017 riche en records

Après une année 2016 dans le rouge, le Bel 20 a renoué avec la croissance en 2017, affichant une progression annuelle de plus de 10% mais échouant de peu sous la barre des 4.000 points, alors que plusieurs indices boursiers en Europe et surtout aux Etats-Unis ont collectionné les records cette année. L'indice vedette de la Bourse de Bruxelles a terminé l'année vendredi à 3.977,88 points, en baisse de 0,34% par rapport à jeudi et en hausse de 10,3% par rapport à la fin 2016 (3.606,36 points).

En 2016, le Bel 20 avait reculé de 2,54%.

"Globalement, les Bourses ont bénéficié d'une croissance de l'économie mondiale au plus haut niveau depuis la grande récession de 2008-2009, d'une croissance mondiale bien synchronisée et d'une croissance des bénéfices des entreprises de plus de 10% en Europe et aux Etats-Unis. Sans parler des politiques monétaires qui restent largement accommodantes. Avec tout cela, cela aurait été dommage d'avoir une Bourse à -10%", commente Serge Ivlef, stratégiste actions chez ING Belgique.

Ailleurs en Europe, le Cac 40 français et le Dax allemand affichent tous deux des performances supérieures à 10% en 2017, la Bourse allemande ayant même atteint un record absolu début novembre.

A Londres, le FTSE 100 a fini l'année sur un record mais se contente d'une progression annuelle de 7,63%, alors que l'économie britannique commence à souffrir des conséquences d'un brexit toujours en négociations.

Outre-Atlantique, le projet de réforme fiscale, entre-temps adopté par le Congrès américain en décembre, a également porté les marchés qui ont carburé tout au long de l'année 2017. Le Dow Jones s'offre un gain annuel de plus de 25%, le S&P 500 de 20% alors que le Nasdaq (valeurs technologiques) bondit de près de 30%.