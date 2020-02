Bourse de Bruxelles: le Bel 20 continue de baisser, la faute à la décote d'AB InBev

L’indice BEL 20 devait plonger de 3,34% dans la première heure de séance ce jeudi avant de se ressaisir et ramener cet écart à 2,9% vers 11h en s’inscrivant à 3717 points avec tous ses éléments dans le rouge à la seule exception d’Ageas (45,27), en hausse de 0,1%. Il restait à la traîne de ses voisins européens, pénalisé par la décote de 8,1% de son poids lourd AB InBev (56,89).

Galapagos (207,30) et Barco (200,00) suivaient avec des chutes de 4,4 et 5,2%, devant Aperam (27,85) et Umicore (39,37) qui abandonnaient 3,8 et 3,3%.

KBC (63,96) et ING (8,98) reculaient de 2,1%, Solvay (85,88) et UCB (89,46) perdant 3,3 et 2,4% en compagnie d’arGEN-X (138,10) en baisse de 3,3%.

Proximus (22,48) et Telenet (35,20) reculaient de 1,9 et 2,7%, Orange Belgium (17,86) et Bpost (7,67) de 1,5 et 2,9%.

GBL (85,16) abandonnait 2,2% et WDP (26,76) près de 1,7%.

Acacia Pharma (3,42) et ImmuPharma (0,22) se distinguaient par ailleurs en bondissant de 22,9 et 15,8% en compagnie de MDxHealth (0,95) et IBA (10,09) qui remontaient de 4,3 et 2,3%, Kiadis (1,89) et Celyad (8,63) chutant par contre de 8,7 et 5,1%, Biocartis (5,12) et Bone Therapeutics (3,71) reculant de 3,2 et 2,3%.

Des pertes de plus de 3% étaient notées en Kinepolis (50,90), D’Ieteren (53,90) et Melexis (65,05), CFE (95,10) rebondissant d’autant tandis que Van de Velde (25,50) gagnait 3,8% après résultats, ceux de Solvac (116,00) étant accueillis par un recul de 3,7%.

L’euro s’inscrivait à 1,0935 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,0875 la veille vers 16h30. L’once d’or gagnait 7,55 dollars à 1646,65 dollars et le lingot se négociait autour de 48.400 euros, en progrès de 15 euros.

AB InBev, au plus bas depuis mi-2012

La chute du Bel 20 s’explique notamment par celle d’AB InBev. Si le géant brassicole a annoncé des ventes en hausse de 2,5% au dernier trimestre 2019 et de 4,3% sur l’ensemble de l’année dernière, à respectivement 13,3 et 52,3 milliards de dollars, il a reconnu que sa performance se situait "bien en deçà" de ses attentes en 2019.

Le quatrième trimestre, surtout, semble avoir été difficile, avec un recul de 5,5% du résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (ebitda) et une chute de 31,5% du bénéfice.

AB InBev a en outre indiqué avoir constaté une chute de la demande en Chine, "dans l’horeca et à domicile", à cause de l’épidémie de coronavirus. Pour les deux premiers mois de 2020, AB InBev estime que le Covid-19 a entraîné une perte de produits de 285 millions de dollars et une perte d’ebitda d’environ 170 millions de dollars en Chine. Pour les trois premiers mois de 2020, l’entreprise s’attend à un ebitda en baisse d’environ 10%.

Ce cocktail de résultats inférieurs aux attentes et de mauvaises nouvelles, ainsi qu’un dividende confirmé à 1,80 euro par action pour l’exercice 2019 (dont 0,80 euro par action déjà versé en novembre dernier sous forme d’acompte), ont torpillé l’action AB InBev. A 55,17 euros (-10,86%) jeudi vers 13h50, le titre du géant brassicole était au plus bas depuis la mi-2012.