Bourse de Bruxelles: Colruyt seule rescapée du BEL 20

Le BEL 20 était d'emblée tout rouge mercredi matin avec un recul atteignant rapidement le pour-cent jusqu'à repasser sous les 4100 points. Vers onze heures, les pertes dépassaient 1,5 pc, notre indice de référence reculant de 1,8 pc à 4.068 points. Colruyt (43,51) s'était rapidement démarquée et regagnait toujours 0,8 pc. Les plus fortes pertes revenaient à arGEN-X (250,00) et Solvay (102,50) avec des reculs de 3,4 et 3,2 pc, UCB (97,64) et Galapagos (42,63) abandonnant 1,3 et 1,9 pc. Ageas (40,82) et KBC (79,70) étaient négatives de 2,9 et 1,1 pc, AB InBev (47,26) perdant 2,2 pc. Aperam (44,50) et Umicore (47,90) reculaient de 2,5 et 2,1 pc, Ackermans (143,90) et Melexis (87,85) de 2,5 et 2,4 pc, GBL (93,72) de 1,6 pc, Sofina (340,00) et Elia (101,70) de 1,2 pc. Aedifica (105,90) et Cofinimmo (129,00) étaient également en baisse de 1,7 et 1,4 pc, WDP (34,50) perdant 1,2 pc. Proximus (17,09) cédait 0,9 pc, rejointe par Telenet (32,06) qui perdait 0,5 pc après une tentative de résistance, Orange Belgium (19,34) et Bpost (7,59) abandonnant par ailleurs 0,5 et 2,5 pc.

Hors BEL 20, des prises de bénéfices faisaient plonger Exmar (4,84) de 6,9 pc, Kinepolis (55,20) et Econocom (3,12) reperdant 3,3 et 3,1 pc tandis que Jensen (28,00) et Ekopak (17,90) se démarquaient par des hausses de 2,9 et 1,7 pc. Des pertes de plus de 2 pc étaient encore notées en Bekaert (34,28), Agfa-Gevaert (3,78) et CFE (85,50) de même qu'en Balta (2,77) et Hamon (0,82). Acacia Pharma (1,68) plongeait enfin de 7,2 pc supplémentaires tandis que Oxurion (2,11) reperdait 3,2 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,1556 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,1589 la veille vers 16H30. L'once d'or cédait 3,60 dollars à 1.749,60 dollars et le lingot se négociait autour de 48.705 euros, en progrès de 35 euros.