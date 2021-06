Booking.com va rembourser les aides reçues pour le coronavirus au gouvernement néerlandais

Booking.com va rembourser les aides octroyées par le gouvernement néerlandais. La semaine dernière, l'annonce de la distribution de millions d'euros de bonus à la direction avait fait grand bruit alors que la société avait fait appel l'an dernier aux mesures de soutien déployées en raison du coronavirus.

"Nous avons suivi le débat au sein de la société néerlandaise ces derniers jours, nous prenons cela très au sérieux et sommes conscients de la sensibilité de ce sujet", a déclaré la société dans un communiqué. "La question de savoir s'il fallait rembourser les aides reçues dans le cadre du programme NOW a toujours été d'actualité. Pour Booking.com, cela devait se faire lorsque la situation financière était plus stable".

Les détails pratiques du remboursement des aides corona seront finalisés en consultation avec le ministère néerlandais des Affaires sociales, selon Booking.com.