Boeing confirme la suppression de 10% de ses effectifs à travers le monde

Boeing a confirmé mercredi qu'il allait réduire ses effectifs globaux d'environ 10% pour faire des économies, au moment où il est touché de plein fouet par la pandémie de coronavirus qui a réduit comme peau de chagrin le transport aérien et les commandes d'avions.

Ces suppressions d'emplois se feront via un programme de départs volontaires et des licenciements secs et concernent la division aviation civile, a indiqué le directeur général David Calhoun, dans un courrier interne aux salariés en marge de la publication des résultats du premier trimestre.

Mi-avril, des sources proches du dossier avaient indiqué à l'AFP que cette cure d'austérité pourrait affecter au moins 7000 employés, Boeing employant 70.000 personnes dans l'État de Washington, au nord-ouest des Etats-Unis, où se trouvent la plupart de ses usines d'avions civils. Il dispose d'un site d'assemblage du 787 en Caroline du Sud.