Boeing 737, l'appareil le plus vendu dans l'histoire de l'aviation

Le premier Boeing 737 a atterri à Zaventem le 9 avril 1968. Il volait sous les couleurs de la Lufthansa. 84 personnes à bord et 900 km/h de vitesse de croisière. Le modèle est de ce fait l'un des plus anciens toujours en exploitation de nos jours. Un record au palmarès de l'avionneur américain. Depuis sa création, plus de 10.000 appareils ont été produits. Ce qui lui donne également la première place sur le podium des appareils les plus vendus dans l'histoire de l'aviation. Wikipédia a estimé qu'en 2016, il y avait à tout moment, en moyenne, 1250 Boeing 737 en vol quelque part dans le monde et que ceux-ci décollaient ou atterrissaient toutes les cinq secondes. C'est dire si le 737 est populaire.