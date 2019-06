BNP Paribas Fortis, AG Insurance et Touring ensemble face aux défis de la mobilité

La banque BNP Paribas Fortis, l'assureur AG Insurance et l'organisation de mobilité Touring se sont alliées afin de répondre aux besoins et défis de la mobilité du futur. Ces trois entreprises belges ont conclu un partenariat dont les contours ont été dévoilés mardi. Cela leur permettra d'offrir des solutions de mobilité innovantes ou d'en stimuler le développement, avancent-elles.

Les trois entreprises ont décidé de s'unir pour développer de nouvelles solutions avec, au centre, un focus sur la mobilité, la prévention et l'assistance. Une sorte d'écosystème qui doit rendre les déplacements accessibles à tous, sûrs et rapides, peu importe le moyen de transport utilisé. Nommé Maas (Mobility as a service) cet écosystème regroupe plusieurs solutions de mobilité, avec non pas plusieurs applis, mais une interface unique et un seul paiement.

Premier test à Anvers

Ce modèle a déjà été concrétisé par le lancement en test à Anvers de l'application Easyway, qui est le produit d'une filiale de Touring. Elle sera bientôt élargie à Gand et les trois parties espèrent pouvoir ensuite la déployer à Bruxelles et aux autres grandes villes du pays.

La distribution des services de l'organisation de mobilité sera élargie via le réseau d'AG Insurance et par l'entremise de celui de BNP Paribas Fortis.

A terme, un projet pilote commun autour des systèmes de véhicules connectés verra aussi bientôt le jour.